Bezirk Lilienfeld: 38 Ferienspiele allein in St. Veit

Die Sommerferien stehen vor der Türe. Die NÖN hat sich daher im Bezirk umgehört, welche Angebote es rund um die Ferienbetreuung in den einzelnen Gemeinden gibt. Das Programm reicht von Kinderbetreuung am Vormittag in den Kindergärten und Volksschulen bis hin zu Spiel und Spaß bei den Ferienspielen.

Im Detail wurde das Angebot der einwohnerstärksten Gemeinden im Bezirk betrachtet: St. Veit und Hainfeld.

Die Stadtgemeinde Hainfeld bietet für berufstätige Eltern eine Ferienbetreuung für deren Kinder im Schülerhort an. In den ersten drei und in den letzten drei Ferienwochen gibt es von Montag bis Freitag die Möglichkeit, die Kinder in die Ferienbetreuung zu geben.

Der Hort hat in den zuvor genannten Wochen jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr für die Kinderbetreuung geöffnet. „Highlight bei der Ferienbetreuung im Schülerhort ist das Ferienspiel am 19. Juli, welches unter dem Motto ,Spiel und Sport im Hort’ steht“, erzählt Gemeindebedienstete Michaela Fennes.

Darüber hinaus bietet die Gemeinde Hainfeld weitere Ferienspiele an. Diese werden seit dem Sommer 2006 von der Stadtgemeinde zusammen mit den verschiedenen Vereinen veranstaltet und finden an verschiedenen Tagen in den Sommerferien statt.

„Dieses Ferienprogramm ist sehr beliebt bei den Hainfelder Kids und wird sehr gut angenommen“, freut sich Fennes. Heuer werden um die 18 Ferienspiele angeboten.

St. Veit , die einwohnerstärkste Gemeinde des Bezirkes, reagiert auf die hohe Nachfrage und den Zuwachs der Gemeindebürger. Der Ort weitete die Auswahl schon im Sommer 2021 auf 27 Ferienspiele aus. Wegen der hohen Teilnehmerzahl und Nachfrage hat die Gemeinde für diesen Sommer beschlossen, das Angebot noch mehr auszubauen.

„Heuer sind in St. Veit im Juli und August rund 38 Ferienspiele geplant“, präzisiert Anna-Lena Kogler, die Organisatorin der St. Veiter Ferienspiele. Eine Anmeldung ist bereits jetzt bei ihr möglich.

Die St. Veiter Ferienspiele erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit: Blickt man fünf Jahre zurück, gab es bereits ein breit gefächertes Angebot mit 25 Ferienspielen.

Gemeinde reagiert auf die hohe Nachfrage

Mit rund 900 Teilnehmern war der letzte Sommer, wie auch bereits die Jahre zuvor, ein voller Erfolg für die Gemeinde und die Veranstalter. Rund 40 St. Veiter Kinder nahmen vergangenes Jahr an einem der 27 Ferienspiel teil, heißt es seitens der Gemeinde. Ein absolutes Highlight war das Ferienspiel beim Pferdehof Pachler, an dem eine beeindruckende Menge von rund 70 Kindern mit großer Begeisterung teilgenommen hat.

„Das Ferienspiel der FF Wiesenfeld erfreut sich ebenso jährlich an einer großen Teilnehmerzahl, genauso wie das Ferienspiel von Seil und Bogen im Wobach“, legt Anna-Lena Kogler ihre Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr offen. Der St. Veiter Kindergarten ist in den ersten drei und in den letzten drei Ferienwochen für die Kinderbetreuung geöffnet. Auch in der Volksschule wird es die Möglichkeit der Ferienbetreuung geben.

