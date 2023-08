Die Natur ins St. Aegder Gasthaus geholt

Schlechtwetter mit einem unerwarteten Gewitter konnte den 18 Kindern des Ferienspiels der St. Aegyder Jägerschaft nicht die Laune verderben. Stattdessen verbrachten sie einen gemütlichen Tag am 16. August im Gasthaus zum Fritz.

Das ursprüngliche Thema des Ferienspiels war „Waldspiele“. Geplant war es, versteckte Präparate und Trophäen im Wald aufzuspüren. Doch aufgrund des plötzlichen, lang anhaltenden Regens musste das Ferienspiel in die Innenräume des Gasthaus verlegt werden.

Auch ein anderes Programm musste her: Die Kinder wurden in zwei Gruppen, Buben und Mädchen getrennt, da erfahrungsgemäß die Fragen geschlechtsspezifisch recht unterschiedlich sind. So wurde einer Gruppe das Jagdzimmers des Gastwirts und ausgebildeten Jagdpädagogen, Franz „Katschi“ Fritz, gezeigt. Dieses beherbergt eine Vielzahl Vorschlagpräparate, Trophäen und ausgekochter Schädel europäischer und afrikanischer Wildtiere.

Der anderen Gruppe wurde im Gastsaal Gehörn und Geweih von heimischen Schalenwild vorgelegt und erklärt, Blattjagdinstrumente und der Hirschruf vorgespielt, der Inhalt eines Jagdrucksacks sowie jagdliche, bildhafte Literatur gezeigt.

Die Kinder durften mitraten und Fragen über heimische Wildtiere stellen. Als verdienten Abschluss des Tages gab es Pommes mit Würstel serviert.