Zur Koordination der Terminplanungen tagte letzte Woche das Ferienspiel-Organisationsteam, denn das „27. Rohrbacher Ferienspiel“ steht in den Startlöchern. Auch heuer will geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald mit ihrem Team wieder für abwechslungsreiche Sommerferien sorgen, denn die heimischen Vereine haben vorab die geplanten Sommerferien-Aktivitäten bekannt gegeben. 20 verschiedene Veranstaltungen sind mittlerweile fix, das heißt, an 33 Tagen wird im Schnitt jeden zweiten Tag ein Ferienspiel angeboten.

„Auf die Kinder wartet wieder ein kunterbuntes Programm. Von Erlebnissen in der Natur über Grillnachmittage bis zu Wasserspielen ist wieder viel Spannendes dabei“, verrät Vonwald. Zu den actionreichen Höhepunkten zählen eine Fahrt zu den Myrafällen am Fuße des Unterberges und das Erklimmen der Araburg in Kaumberg.

Erfreulich ist auch heuer, dass bis auf wenige Ausnahmen fast alle Aktivitäten kostenlos besucht werden können. Auch Bürgermeister Karl Bader ist seit der ersten Stunde der Ferienspiele im Organisationsteam mit dabei. „Mit dem traditionellen Sommerferienspiel wollen wir wieder zum Ausdruck bringen, dass unsere Kinder in Rohrbach einen sehr hohen Stellenwert haben“, dankte Bader Organisatorin Maria Vonwald und ihrem Team für den Einsatz.

Derzeit wird das Ferienspiel-Heft erstellt. Zum Schulschluss werden die Programme verteilt, nach der Eröffnungsfeier am 30. Juni werden sie auch im Gemeindeamt kostenlos aufliegen.