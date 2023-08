Spiel und Spaß in Betty's Garten für Rohrbacher Kids

Der private Garten von Naturfreunde-Funktionärin Bettina Fahrenberger bot am Montag die perfekte Location für einen gelungenen Ferienspielnachmittag. Rund 20 Kinder tummelten sich in „Betty's Garten“ zwischen Hüpfbällen- und tieren, Trettraktoren und vielem mehr. Mit riesigen Holzbausteinen und beim Mikado-Spiel konnten schon die Kleinsten ihre Geschicklichkeit und Motorik testen. Wer es ruhiger angehen wollte, durfte sich beim Mal- und Rätselbuch der Naturfreunde kreativ betätigen. Dazwischen gönnten sich die meisten Kids ein Eis. Auch für Verpflegung war gesorgt.

Mit „Spielen im Wald" geht es am Mittwoch am Bauernhof Rotteneder in der Prünst weiter. Denn der Bauernbund lädt am Mittwoch, 2. August, von 14 bis 16.30 Uhr zu einem spielerischen Nachmittag ein und auch eine Jause wird zur Verfügung gestellt. Tags darauf, am Donnerstag, 3. August, laden Rohrbachs SPÖ Funktionäre zum Besuch am Weghof in Wiesenbach/St. Veit ein, wo die Kids ein Streichelzoo mit Ziegen, Pferden, einem Kamel, Esel und Meerschweinchen erwartet.

Interessantes und Lehrreiches wird indes am Freitag geboten, wenn Rohrbachs Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Rettung am 4. August von 14 bis 16 Uhr einladen. Unter dem Motto „Früh übt sich" können die Kinder das Feuerwehrwesen und die Aufgaben vom Rot-Kreuz Rohrbach näher kennenlernen.