Rohrbacher Kids auf der Araburg

Zwei Tage nach der Eröffnung der „31. Rohrbacher Ferienspiele“ durch das Ferienspiel -Organisationsteam in Kooperation mit der Pfarre und des örtlichen Heimat- und Trachtenvereins, luden die Pädagoginnen der Volksschule Rohrbach im Rahmen der Ferienspiele zu einem spannenden Ausflug auf die Araburg in Kaumberg ein. 20 Kinder und Begleitpersonen erlebten einen interessanten und lehrreichen Nachmittag mit interaktiver Führung in der Burgruine. „Die geschulten Burgführer erzählten den Kindern die spannende Geschichte der Araburg, über das damalige Leben der Burgbewohner und auch allgemein über das Leben der Menschen im 13. und 14. Jahrhundert“, war auch Schulpädagogin Andrea Berger, die mit Kollegin Silvia Moser den Ferienspielnachmittag gestaltete, beeindruckt.