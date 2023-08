Waldwoche auf der Ebenwaldhöhe in Kleinzell

Die Waldferien-Woche ist in der Gemeinde Kleinzell mittlerweile schon ein fester Bestandteil im Sommer. An fünf Tagen können Kinder hier viel über die Natur, im Speziellen über die Tiere des Waldes lernen.

„Heuer legten wir den Schwerpunkt dabei auf die Waldameise“, erklärt dazu Waldpädagoge Peter Zuba. Er leitete mit Pädagogin Nina Fennesz diese Ferienwoche. Neben Workshops zum richtigen Verhalten im Wald gab es für die Kids noch weitere Angebote. So standen unter anderem einige Wanderungen am Programm und die Kinder konnten eine Waldkugelbahn bauen, wo sie Holzkugeln durch Bahnen den Hang runter rollenließen. „Die Waldferien-Woche gibt es bei uns in Kleinzell schon seit vielen Jahren. Als zertifizierter Forstwirt und Waldpädagoge ist sie mir ein großes Anliegen. Die Kinder können hierbei wirklich sehr viel lernen. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Angebot jedes Jahr haben“, erklärt dazu Bürgermeister Reinhard Hagen. „Ein ganz großer Dank gilt den Waldpädagogen und vor allem auch der Familie Wiesbauer, die uns erlaubt, in ihrem Wald zu sein und uns immer unterstützt“, so Hagen weiter.

Laut Kursleiter Peter Zuba können alle Kinder ab dem Volksschulalter mitmachen. „Wir hatten heuer ein super Teamgefühl und die Älteren unterstützen die Jüngeren auch immer“, zieht der Waldpädagoge positive Bilanz zur Woche.