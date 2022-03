Neue Linden für das Stift Lilienfeld

Werbung

Das Stift Lilienfeld feiert heuer den 250. Geburtstag von Johann Ladislaus Pyrker, dem bedeutendsten Abt des Stiftes. Er war auch ein großzügiger Förderer des Komponisten Franz Schubert.

Im Rahmen des Pyrker-Jubiläums-Jahres gestaltete der Chor Wien-Neubau am Sonntag den musikalischen Rahmen einer Festmesse in der Stiftsbasilika. Vereinbart wurde dieses Fest von Abt Pius Maurer und Christina Schlosser, der neuen Präsidentin der European Union of Women Austria, die auch ÖVP-Bezirksobfrau in Wien-Neubau ist.

Der Chor Wien-Neubau hat vor knapp hundert Jahren (1928) anlässlich des Todesjahres von Franz Schubert eine Schubert-Linde im 7. Wiener Gemeindebezirk gesetzt. Diese musste im Vorjahr der U-Bahn-Erweiterung weichen. Daher wurde als Ersatz eine Schubert-Linde im Stiftsmeierhof von Bundesrat Karl Bader und Christina Schlosser gepflanzt. Als wunderbare Ergänzung dazu pflanzten Abt Pius und Organistin Karen De Pastel eine Pyrker-Linde. Zwischen den zwei Bäumen wurde von der Forstdirektion des Stiftes ein barocker Brunnen reaktiviert.

Foto: Melanie Kudla

Die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental mit Direktor Roman Schlosser unterstützte diese stimmungsvolle Veranstaltung. Als abschließenden Lohn gab es ein Festbuffet in der Stiftstaverne, bestens zubereitet von Hubert Wochner und seinem Team. Abt Pius führte die Wiener Gäste am Nachmittag durch sein Stift. „Ich freue mich, dass das Stift so viele Initiativen für Lilienfeld setzt, denn diese Gäste kommen gerne wieder in unsere Stadt", weiß Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, der bei der Linden-Pflanzung mit dabei war.

