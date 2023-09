Musica Sacra feiert 50. Jubiläum im Stift

Vor 50 Jahren riefen die Stadt St. Pölten und die Diözese den Verein zur Veranstaltung „internationaler Kirchenmusiktag“ in Niederösterreich ins Leben. Neben dem Dom zu St. Pölten ist die Stiftsbasilika Lilienfeld von Beginn an einer der Austragungsorte des Festivals für Kirchenmusik. Zum Jubiläumsjahr zieht sich ein prominenter Name durch das Programm. Johann Sebastian Bach, der mit seinen Werken so viele nachfolgende Komponisten inspirierte und den sogar Ludwig Van Beethoven mit der Aussage, „Nicht Bach, Meer sollte er heißen“, rühmte.

Am Sonntag, 17. September, gastiert die Cappella Nova Graz um 19.30 Uhr im Stift und präsentiert Antonio Vivaldis „Gloria“ in Gegenüberstellung mit Johann Sebastian Bachs Kantaten. Die Leitung am Dirigentenpult übernimmt der ehemalige Domkapellmeister Otto Kargl. Die beiden Komponisten sind sich zwar nie begegnet, ihre Werke sind einander jedoch sehr nahe, ist Musikwissenschaftler Alexander Moore überzeugt, der eine Stunde vor Konzertbeginn um 18.30 Uhr eine Werkeinführung im Dormitorium geben wird.

Im Rahmen des Festivals wird am Sonntag um 10 Uhr auch ein Gottesdienst mit der besonderen musikalischen Umrahmung der „Missa in honorem de Loreto“ des Komponisten Vinzenz Goller gefeiert. An den darauffolgenden Sonntagen stehen die Werke Bachs in einer Gegenüberstellung von historischen Aufführungen und modernen Improvisationen mit zeitgenössischen Mitteln bei drei weiteren Konzerten im Stift Herzogenburg und dem St. Pöltner Dom im Fokus.



Hochwertige Sakralmusik seit 1973

Die Besetzung des Festivals ist gewohnt hochkarätig. „Von Pieter Van Dijk, der in der Orgelszene zur Weltspitze gehört, über Christina Gansch, die am Konservatorium in St. Pölten studierte und als Sopranistin eine internationale Karriere macht, bis zum berühmten ungarischen Trompeter Gábor Tarkövi, sind im Jubiläumsjahr sehr bedeutende Musikerinnen und Musiker dabei“, erklärt Intendant und Domorganist Ludwig Lusser, der das Festival nach der Pensionierung von Domkapellmeister Otto Kargl übernahm. 2024 wird Neo-Domkapellmeister Valentin Kunert die Konzerte programmieren und fortführen.

Die ersten Konzerte des Festivals waren 1973 in St. Pölten und Lilienfeld geplant. Durch die Maul- und Klauenseuche mussten sie allerdings verschoben werden. Foto: Lukas Kalteis

Die herausragende Qualität der Künstlerinnen und Künstler ist einer der Schwerpunkte des seit 50 Jahren bestehenden Festivals. Seit 1973 kommen jährlich heimische Größen sowie weltweit bekannte Organisten, Dirigenten, Ensembles und Solisten in die drei Veranstaltungsorte. „Es ist ein österreichweit einzigartiges Festival, das weit über die Landesgrenzen strahlt. Die Diözese, die Stifte sowie die Städte St. Pölten, Lilienfeld und Herzogenburg arbeiten in dieser Form seit nunmehr einem halben Jahrhundert erfolgreich zusammen“, so Ludwig Lusser. Dabei stand das Jahr 1973 unter keinem guten Stern. Da in Niederösterreich die Maul- und Klauenseuche grassierte, musste das erste Festival verschoben werden. Es entwickelte sich trotz mancher Widrigkeiten zu einem Fixpunkt des Kulturkalenders im Herbst. „Tradition verpflichtet, daher wollen wir das Festival ,Musica Sacra' in dieser Form weiterführen, aber zugleich offen für Neues und Innovatives bleiben“, gibt Intendant Ludwig Lusser das Ziel für die folgenden Jahre vor.