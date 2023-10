Der päpstliche Segen für den Lilienfelder Kalvarienberg

Hunderte Autos passieren ihn an der B 20 täglich, doch nicht jeder hat ihn schon von der Nähe aus betrachtet: den Lilienfelder Kalvarienberg nebst dem Landesklinikum. Er gilt als einer der schönsten und größten unter den Kalvarienbergen Österreichs.

Am Samstag fand dessen feierliche Segnung nach einer rund fünfjährigen Sanierung statt – ein nicht alltäglicher Anlass, die der höchste Vertreter des Papstes in Österreich, der apostolische Nuntius, Pedro López Quintana, vornahm. Diözesanbischof Alois Schwarz sagte krankheitsbedingt ab.

Die Restaurierung wurde mit professioneller Begleitung durch das Bundesdenkmalamt und durch den St. Pöltner Architekten Wolfgang Pfoser bereits 2022 weitgehend abgeschlossen. Heuer erfolgten nur mehr einzelne kleine Abschlussarbeiten. Bereits am Karfreitag dieses Jahres konnte der restaurierte Kalvarienberg bei der Kalvarienbergandacht bewundert werden. Zur Segnung am Samstag fanden sich rund 200 Interessierte ein und bewunderten das Kleinkunstwerk, das mit 20 Statuen die Leidensgeschichte Jesu darstellt, mit dem Kreuz Jesu als Zentrum. Der Lilienfelder Kalvarienberg enthält auch eine Grabkapelle, die an das Grab Christi in Jerusalem erinnern soll.

Sanierung kostete 610.000 Euro, viele spendeten dafür

Der Abt des Stiftes Lilienfeld, Pius Maurer, erklärt die Bedeutung und Geschichte des Kalvarienberges: „In früheren Jahrhunderten war es sehr verbreitet, in Europa Kalvarienberg- Gruppen mit einer Grabkapelle zu errichten. Sie sollten auch dazu dienen, die heiligen Stätten von Israel und Palästina in die Heimat zu bringen.“ Denn: Eine Reise ins Heilige Land war in früheren Jahrhunderten besonders mühsam und mit vielen Gefahren verbunden. „Dass die Segnung des neu restaurierten Kalvarienbergs gerade in eine Zeit fällt, in der Pilgerreisen nach Jerusalem praktisch unmöglich sind, hätte zu Beginn der Restaurierung niemand gedacht“, merkt Abt Pius dazu an. Bei der Segnungsfeier am Kalvarienberg wurde daher auch um Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Land gebetet.

Zur Geschichte des Lilienfelder Kalvarienbergs: Abt Matthäus Kolweiß (1650-1695) hat den Lilienfelder Kalvarienberg anlegen lassen. „Ihm war es ein Anliegen, die Via Sacra, also den alten Pilgerweg zwischen Wien und Mariazell in unserer Gegend, mit Kleinkunstdenkmälern auszustatten. Er hat mehrere kleine Kapellen an der Via Sacra bauen lassen. Besonders der Kalvarienberg sollte für die Pilger, die ja von Lilienfeld noch zwei Tagesmärsche an der Via Sacra bis nach Mariazell zurücklegen sollten, ein Trost und Ansporn sein“, führt dazu Pius aus.

Am Namenstag von Abt Matthäus Kolweiß, dem 21. September 1677, wurde der Lilienfelder Kalvarienberg eingeweiht. Obwohl er der Unbill des Wetters ausgesetzt ist, ist er immer wieder gepflegt und saniert worden und hat auch alle Plünderungen und Kriege der letzten drei Jahrhunderte gut überstanden. „Dass die seit einigen Jahren anstehende Restaurierung nun durchgeführt wurde, zeigt, dass unsere Generation für solche alte und wertvolle Denkmäler der christlichen Kultur ein Herz hat“, ist der Zisterzienserabt überzeugt. „Kunsthistorische Kleinode erhalten“Auf Drängen des Bundesdenkmalamtes entschieden Abt Matthäus Nimmervoll und Bauamtsleiter P. Raymund Vidonya 2017, den Kalvarienberg zu sanieren. Nach vielen Planungen begannen die konkreten Arbeiten 2019. Seit September 2021 ist Thomas Gravogl als Bauamtsleiter des Stiftes Lilienfeld für das Restaurierungsprojekt zuständig. Bis Herbst 2022 wurde die Restaurierung des Kalvarienbergs weitgehend fertiggestellt. Sie kostete insgesamt etwa 610.000 Euro. Pius: „Davon bilden 20 Prozent die Mehrwertsteuer. Etwa 70 Prozent machen die Lohnkosten für die Mitarbeiter in den beteiligten Firmen aus, etwa 10 Prozent sind die Materialkosten. Insgesamt wurden etwa 6.500 Arbeitsstunden von 15 beteiligten Firmen durchgeführt“, rechnet Pius vor.

Offizieller Bauträger dieses Projekts ist das Stift Lilienfeld. Im Stift Lilienfeld wird es als eine Aufgabe gesehen, die im eigenen Besitz befindlichen kunsthistorisch wertvollen Denkmäler und Trakte zu erhalten und gegebenenfalls auch zu restaurieren. „Weil das Stift aber so viele kunsthistorisch wertvolle Gebäude hat – ein riesiges Stiftsgebäude, 19 Pfarrkirchen und Pfarrhöfe – wäre es finanziell völlig überfordert, diese kunsthistorischen Kleinode alleine zu erhalten. Wir sind daher dem Land Niederösterreich und dem Bund sehr dankbar, dass wir großzügige Förderunterstützung zugesagt bekamen. Auch von der Stadtgemeinde Lilienfeld haben wir freundlicherweise eine angemessene Zusage bekommen“, dankt Pius und merkt an: „Erfreulicherweise gab es auch viele Spender für den Kalvarienberg. Sowohl anlässlich meiner Abtbenediktion am 28. Juli 2019 als auch anlässlich meines 50. Geburtstages am 30. April 2021 habe ich gebeten, statt Geschenken eine Spende für den Kalvarienberg zu geben“, erinnert er. Auch in der jährlich erscheinenden Klosterzeitschrift „Lilien“ wurde mehrmals um eine Unterstützung ersucht. Insgesamt kamen so etwa 70.000 Euro herein. Außerdem haben acht Personen bzw. Institutionen eine Patenschaft für eine Statue übernommen. „Insgesamt bleibt bei mir ein großes Gefühl der Dankbarkeit. Ursprünglich habe ich befürchtet, dass wir dieses Projekt nicht stemmen können. Nun aber habe ich gesehen, dass es - Gott sei Dank - viel Unterstützung gibt. Die Restaurierung ist ein Gemeinschaftsprojekt geworden“, resümiert Pius.