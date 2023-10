Am Samstag, 14. Oktober, um 15 Uhr, ist es soweit: Der Lilienfelder Kalvarienberg wird gesegnet.

Der Nuntius von Österreich, also der offizielle Vertreter des Papstes in Österreich, Pedro López Quintana, wird nach Lilienfeld kommen und die Segnung vornehmen. Auch Bischof Alois Schwarz und Abt Pius Maurer werden bei der Segnungsfeier mitwirken. „Es sind viele Ehrengäste geladen. Daneben sind aber jegliche Interessierten herzlich eingeladen, an der Segnungsfeier teilzunehmen, egal ob sie angemeldet sind oder nicht“, hofft Abt Pius auf viele Besucher.

Shuttledienst bringt Gäste zum Kalvarienberg und holt sie wieder ab

Nach der Segnungsfeier, die etwa 30 Minuten beim Fuß des Kalvarienbergs abgehalten wird, gibt es eine kurze Präsentation der Restaurierungsarbeiten im Dormitorium des Stiftes und ein anschließendes Buffet, zu dem der Lilienfelder Josefsverein einlädt. Auch hier sind alle interessierten Leute willkommen.

Die Firma Wachter sorgt für einen Shuttle-Dienst zwischen großem Stiftsparkplatz und Kalvarienberg, nämlich vor der Segnung, die zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr vonstatten geht, und nach der Segnung, etwa zwischen 15.30 und 16 Uhr.