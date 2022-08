Lilienfelder ging in Prinzersdorf auf Polizisten los

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Völlig ausgerastet ist ein Mann aus dem Bezirk Lilienfeld am Freitag in Prinzersdorf. Zuvor hatte er sichtlich ordentlich einen über den Durst getrunken und suchte dort eine Firma, in der er früher arbeitete, auf. Hier begann er zu stänkern und randalieren.

Aufforderungen, das Betriebsgelände zu verlassen, kam er nicht nach. Im Gegenteil: Er schrie und gestikulierte weiter wild herum, auch beim Eintreffen der alarmierten Polizei. Anstatt sich auszuweisen, ballte er die Fäuste und stürmte auf die Beamten zu.

Auf die Anweisung der Polizei, sein Verhalten einzustellen, wurde er nur noch aggressiver. Ein Beamter sprach die Festnahme aus. Der Alkoholisierte ergriff die Flucht, doch der Polizist erwischte ihn noch am Arm.

Attacken mit Kopf und Beinen gegen Polizisten

Dem Mann gelang es aber, sich loszureißen. Er ballte die Fäuste und ging abermals auf die Polizisten los. Um den Angriff abzuwehren, setzte nun einer der Beamten Pfefferspray ein. Jetzt konnte der Mann kurzfristig am Boden fixiert werden. Doch er leistete heftige Gegenwehr, trat gegen die Beamten und versuchte, diese mit seinem Kopf zu treffen.

Auch nach der Fixierung mit Handfesseln ließ der Rabiate nicht nach. Am Boden liegend, trat er noch in alle Richtungen wild gegen die Beamten. Beim Versuch, aufzustehen, verletzte er sich selbst am Kopf. Die Rettung brachte ihn nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die Polizisten blieben unversehrt.

Der Mann wurde angezeigt und zur Einvernahme ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.