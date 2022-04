Mann starb bei Brand auf Campingplatz in Kaumberg

Werbung

Laut einer Aussendung der FF Kaumberg wurde die Wehr gemeinsam mit den Kollegen aus Altenmarkt am Freitagabend gegen 19.40 Uhr "zu einem Zimmerbrand in einem Campingplatz in Kaumberg alarmiert".

Bei der ersten Lageerkundung stellte sich heraus, dass ein Mann vermisst wurde. "Es musste davon ausgegangen werden das sich die Person noch in dem brennenden Wohnwagen befand", berichteten die Florianis in ihrer Aussendung am Samstagvormittag.

Der erste Atemschutztrupp der Kaumberger Wehr, der in die Hütte eindrang, fand den 55-Jährigen schon nach kurzer Zeit dort vor und konnte ihn ins Freie bringen. Trotz Reanimationen der Einsatzkräfte habe sein Leben jedoch nicht mehr gerettet werden können.

"Warum es zum Brand in der Gartenhütte kam, bei dem der ca. 55jährige Mann aus Kaumberg sein Leben verlor, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen", hielt die FF fest.

Im Einsatz standen:

FF Kaumberg und FF Altenmarkt mit 7 Fahrzeugen und 34 Mitgliedern

Rotes Kreuz Hainfeld

Christophorus 9

Polizei Hainfeld

Brandermittler

