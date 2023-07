Waldbrandverordnung gilt im Bezirk Lilienfeld

Mit Donnerstag, 13. Juli, trat auch im Bezirk Lilienfeld die Waldbrandverordnung in Kraft. Das heißt: „Brandgefährliche Handlungen“ wie Rauchen, Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sowie jegliches Feuerentzünden sind in freier Flur verboten. Das inkludiert auch Lagerfeuer entzünden oder Grillen. Ebenfalls ist es prinzipiell verboten, brennende und glimmende Gegenstände wie Zündhölzer und Rauchwaren sowie Glasflaschen und Glasscherben wegzuwerfen, denn: Glas kann aufgrund der Brennglaswirkung zu einem Brand führen. Die Verordnung gilt bis auf Widerruf.

Appell der Feuerwehr an Vernunft der Bürger

Bezirksfeuerwehr-Presseprecher Christian Teis appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürger, das Hantieren mit offenem Feuer zu unterlassen. Dieses sei aufgrund der aktuellen Trockenheit schneller entfacht als mancher annimmt. „Die Ausbreitung geht dann sehr schnell“, weiß er. Im Vorjahr gab es beispielsweise einen Flurbrand in Eschenau, der glücklicherweise relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Ein Waldbrand kann aber auch schnell ungeahnte Ausmaße annehmen so wie jener in Hirschwang/Rax 2021“, erinnert Teis. Damals waren auch Feuerwehren aus dem Bezirk Lilienfeld zur Unterstützung im Einsatz.

Mehere Feuerwehren im Bezirk sind speziell für Waldbrände gerüstet

Im Bezirk Lilienfeld gibt es aktuell bei den Feuerwehren Türnitz, St. Aegyd, Ramsau und Kaumberg Mitglieder, die speziell zur Wald- und Flurbrandbekämpfung ausgebildet sind. In den letzten Jahren hat fast jede Feuerwehr im Bezirk spezielle Löschrucksäcke und andere Gerätschaften zur Waldbrandbekämpfung angekauft. So haben die FF St. Aegyd und Ramsau ein „Waldbrandpaket“ mit Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung angeschafft. Außerdem ist bei der Feuerwehr Ramsau ein Quad und bei der FF Kaumberg ein Pickup-Geländewagen für Waldbrandeinsätze stationiert. „Immerhin sind wir ja der waldreichste Bezirk des Landes“, erinnert Teis an die absolute Notwendigkeit dieser Anschaffungen.