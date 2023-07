24 Tiere verendeten bei Stallbrand in St. Veit

Seit zirka 4.30 Uhr stehen am heutigen Dienstag Feuerwehren des Bezirkes Lilienfeld bei einem Bauernhofbrand in St. Veit an der Gölsen im Einsatz. Alarmstufe 4 wurde ausgerufen. Das Wohnhaus konnte gerettet werden, der Stall und die Scheune wurden jedoch Raub der Flammen.

Mit zehn Feuerwehren, 30 Fahrzeugen und 144 Floriani kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. „Leider verendeten 18 Kühe und sechs Schafe durch die Brandeinwirkung“, bedauert Feuerwehrmann Werner Planer von der FF Wiesenfeld. Zwei Feuerwehrmitglieder erlitt bei den Löscharbeiten Verletzungen, sonst kamen keine Menschen zu Schaden. Die Ursache muss erst ermittelt werden. In St. Veit ist man über den Brand noch tiefst schockiert.