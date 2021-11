Viel Hilfe für die Traisner Brandopfer aus der Region

War es eine Kerze oder eine Zigarette? Was löste den verheerenden Brand in der Mehrparteienhausanlage am Taurerweg aus, bei der eine betagte Dame ums Leben kam, eine weitere schwer verletzt wurde und 50 Menschen ihre Wohnung verloren? Wir hatten berichtet:

Anlage am Taurerweg Eine Tote & eine Schwerverletzte nach Großbrand in Traisen

Gebäude am Taurerweg Nach Großbrand in Traisen noch keine Rückkehr ins Eigenheim

Bislang konnten die Kriminalisten in der zerstörten Wohnung, wo das Feuer seinen Ausgang fand, keine Ursache finden, wie Chefermittler Erich Rosenbaum feststellt. Die Einvernahmen der Bewohner dauern noch an

„Auch, wann das Gebäude wieder bewohnbar sein wird, ist noch unklar,“ informiert indes Bürgermeister Herbert Thumpser. Die fortlaufenden Gutachten des Statikers seien ausschlaggebend.

Derzeit sind die Versicherungen am Zug, um die Schadenshöhe der jeweiligen Wohnungen festzustellen. Er ist erleichtert, dass jeder Betroffene wieder ein Dach über dem Kopf hat.

So hat die Gemeinde St. Veit spontan Mietwohnungen zur Verfügung gestellt. Die Caritas zahlte den vom Hausbrand Betroffenen eine Soforthilfe von 150 Euro pro Erwachsenen und 100 Euro pro Kind aus. Voraussetzung war, dass jeder Wohnraum betroffen ist.

Abt Pius Maurer hat als Pfarrer von Traisen mit Pfarrsekretärin Anneliese Renz dieses Geld den Betroffenen übergeben. „Das Stift Lilienfeld ist zwar riesengroß und hat viele Räume, aber verhältnismäßig wenige geheizte Räume mit Nass-Zelle. Es hat aber sieben Betroffene für die nächsten Monate aufgenommen“, sagt Pius. Er dankt den Mitarbeitern im Stift und spricht der Feuerwehr für ihren Einsatz beim Brand „höchsten Respekt aus“, ebenso dem Gemeindeteam.