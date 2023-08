Hauptversammlung wurde zum Kaumberger Familientag

Zwei Fixpunkte gibt es im „Vereinsleben“ der Feuerwehr Kaumberg mittlerweile: Zum einen die jährliche Mitgliederversammlung, die immer im Frühjahr stattfindet und zum anderen den Familientag, der meist im Herbst über die Bühne geht.

Doch in diesem Jahr war alles ganz anders: Die bereits für Anfang März festgelegte Versammlung musste aufgrund des unerwarteten Todes von Walter Halbwax senior kurzfristig abgesagt werden. Ein Ersatztermin konnte nun am 15. August gefunden werden, an dem auch gleich der Familientag abgehalten wurde. So zog man einerseits Bilanz aus dem vergangenen Jahr. Diese kann sich sehen lassen: 179 Tätigkeiten, Übungen, Kursbesuche sowie Einsätze weist die Statistik auf. Dabei leisten 1.212 Mann 3.730 Stunden. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Kassiers durch die Mitgliederversammlung lobte Kommandant Anton Weiss Matthias Kohlhauser als neues Mitglied an. Oberlöschmeister Leopold Bröthaler erhielt einen Präsentkorb anlässlich seines 85. Geburtstages. Danach gab es ein gemütliches Beisammensein bei einem Mittagessen. Trotz des ungünstigen Termins und der großen Hitze fanden sich mehr als 60 Feuerwehrmitglieder, deren Angehörige, Ehrenmitglieder und Patinnen sowie Helfer beim Feuerwehrfest ein.

Während die Mitgliederversammlung als Organ der Feuerwehr im Feuerwehrgesetz verankert ist, steht beim Familientag die Gemeinschaft im Vordergrund: Es werden Geburtstage gefeiert, Ehrungen überreicht und vor allem ist die Einladung zum Feuerwehrfamilientag ein Danke an alle für die geleistete Arbeit das Jahr über.