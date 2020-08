Glück gehabt: Nur vereinzelt waren im Bezirk Lilienfeld bei den samstägigen Unwettern Feuerwehreinsätze nötig – wie etwa in Rotheau.

Die Ärmel hochgekrempelt haben zahlreiche heimische Florianijünger aber dennoch, beispielsweise jene der FF Wiesenfeld. Schon am Samstag um 20.46 Uhr wurden die Kameraden mit der Schmutzwasserpumpe (SPA 200) zur Unterstützung der Feuerwehr Wilhelmsburg alarmiert. „Es kam durch den Starkregen zu einer Verklausung und zu Überschwemmungen in Göblasbruck, wodurch die beiden anliegenden Häuser betroffen waren. Mit der SPA 200 wurden die Wassermassen um die betroffenen Häuser abgepumpt. Zusätzlich sind zwei Tauchpumpen in Einsatz gebracht worden“, schildert Werner Planer von der FF Wiesenfeld das Aufgabengebiet.

Tags darauf wurde die FF Wiesenfeld am Nachmittag mit der Schmutzwasserpumpe zur Unterstützung der Feuerwehr Haunoldstein bei Groß Sierning angefordert. „Nach dem verheerenden Unwetter des Vortages standen noch immer zahlreiche Keller bis zur Decke unter Wasser. Diese galt es, mit den Großpumpen frei zu machen“, so Werner Planer.

Katastrophen-Hilfszug auch im Einsatz

Für Montag war dann der zweite Zug der elften KHD-Bereitschaft beordert, um im Bezirk Melk in den Ortschaften Kilb und Mank Aufräumarbeiten durchzuführen. Der Katastrophenhilfsdienst aus dem Bezirk Lilienfeld unter der Führung von Christian Teis bestand aus Einsatzkräften der Feuerwehren Wiesenfeld, Kleinzell, Kaumberg, St. Veit, Eschenau, Freiland, Lehenrotte und Wienerbruck.