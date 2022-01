Sturm fegte über den Bezirk Lilienfeld

Es waren anstrengende Stunden für mehrere Feuerwehren des Bezirks, denn der Sturm hielt sie von Samstag auf Sonntag auf Trab: Am Werksgelände im Strangpresswerk Neuman in der Bezirkshauptstadt beschädigten die orkanartigen Böen mit teilweise über 100 Stundenkilometern mehrere Lichtkuppeln. Die Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr Marktl mussten diese wieder verschließen und absichern.

Die Feuerwehr Lehenrotte wurde zu einem Wohnhaus alarmiert, wo der Sturm einige Welleternittafeln beschädigt hatte. Die Floriani konnten das Dach rasch sichern und somit weiteren Schaden verhindern.

In Kaumberg blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Die FF Kaumberg zerschnitt den Baum und räumte die Straße wieder frei.

In Kerschenbach hatte der Sturm einen Baum entwurzelt, der quer über der Straße lag. Die Motorkettensägen und Seilwinde der Feuerwehr St. Veit leisteten gute Dienste, um den Baum zu entfernen und die Straße wieder frei zu machen. Unmittelbar nach dem Einrücken ins Feuerwehrhaus kam eine weitere Alarmierung für die St. Veiter Feuerwehr herein: Im Brillergraben, genau an der gleichen Stelle wie schon am 18. Jänner, hatte der Sturm mehrere Bäume entwurzelt und über die Straße "gelegt". Auch hier räumten die Einsatzkräfte die Straße wieder frei.

Die Feuerwehr Hainfeld rückte indes zu einem Wohnhaus aus, wo der Sturm das Blechdach teilweise hochhob. Es bestand Gefahr, dass das Dach zur Gänze abgedeckt würde. Notdürftig reparierten die Feuerwehrkameraden das Dach und versuchten, es gegen weitere Schäden bestmöglich abzusichern.

Mehrere umgestürzte Bäume blockierten außerdem die Bundesstraße 20 auf Höhe der Ortseinfahrt Rotheau, unweit des Feuerwehrhauses. Mittels mehreren Motorkettensägen und Muskelkraft konnten die Floriani die Bäume rasch beseitigen, sodass die Polizei die Mariazeller Bundesstraße wieder für den Verkehr frei geben konnte (die NÖN berichtete).

