Crash bei der Neuman-Kreuzung in Lilienfeld

Unfall an der Einfahrt zur Firma Neuman am Sonntagabend – Bilanz: drei beteiligte Fahrzeuge aber nur ein beschädigtes Auto.

Die Alarmierung für die Feuerwehr deutete auf einen Unfall mit einem Bus und zwei Pkw hin. En Auto stünde auf einem Strom-Verteilerkasten, eine Person befände sich noch im Wagen. Aufgrund der Alarmierung wurden die Betriebsfeuerwehr Marktl, die FF Lilienfeld und die FF Schrambach alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Bus noch vor Ort, konnte aber seine Fahrt unbeschädigt fortsetzen. Eine Unfallrekonstruktion ergab folgendes Bild: Ein defekter Pkw wurde in der Busbucht - mit einem beschädigten Reifen – abgestellt, der nachkommende Linienbus konnte, um einen Fahrgast aussteigen zu lassen, nicht ganz in die Bucht einfahren und eine nochmals nachkommende Lenkerin übersah den Bus. Diese konnte jedoch noch einen Zusammenstoß mit dem Bus verhindern, krachte allerdings in den Ampel-Verteilerkasten. Der aussteigende Fahrgast konnte sich mit einem Sprung zurück in den Bus gerade noch in Sicherheit bringen. Die Fahrzeuglenkerin wurde verletzt und ins Krankenhaus abtransportiert.