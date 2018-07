Florianis feierten zwei Tage durch.

Ob Schlager, Austropop oder volkstümliche Melodie: Die „Donauprinzen“ luden beim Eschenauer FF-Fest im Zelt vor dem Gemeindeamt am Samstag zum Tanz. Am Sonntag spielte beim Frühschoppen die Musikkapelle Eschenau auf. Die fleißigen Helfer der Feuerwehr sorgten an beiden Tagen mit Grilllschmankerln und Mehlspeisen für das leibliche Wohl.