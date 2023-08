FF Ramsau feiert nochmals Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau ist 140 Jahre alt und das wird gefeiert, drei Tage lang - mit den Dirndl-Rockern am Freitag, mit den MostLandStürmern am Samstag und mit den Edelsteinern am Sonntag. Am Freitag erhielt eine der Wettkampfgruppen das Silberne Leistungsabzeichen verliehen, am Samstagnachmittag sorgte der Kuppelcup für Action und am Sonntag folgt noch die große Schlussverlosung.

Besondere Freude bereitet den Ramsauern, dass die Partnermusikkapelle aus Weiler am Stein, Region Stuttgart in Deutschland, zu Besuch zu ihren Ramsauer Freunden gekommen ist. 18 Musiker und drei Begleitpersonen, darunter auch der Bürgermeister der Stadt Leutenbach, Jürgen Kiesl, der auch den Bieranstich zur Eröffnung des Festes vornahm. Dazu stellten sich ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher, assistiert von den Feuerwehrmännern Herbert Brandl, Mario Eder und Kommandant Michael Berger, ein.

Jubiläum schließt mit Buchpräsentation über Feuerwehr ab

Die Freundschaft zwischen den beiden Musikkapellen wurde bereits 1959, damals noch unter dem Besitzer der Möbelfabrik Weikersdorfer, Franz Weikersdorfer, der beruflich in Weiler am Stein weilte, geschlossen. Seit 1960 besuchen die beiden Kapellen einander immer wieder. Wie Willy Weißhaar, der Sohn des ehemals ersten Vorsitzenden der Kapelle auch betonte, harmonieren die Musiker beider Kapellen ganz wunderbar. Davon konnten sich die zahlreichen Gäste des gestrigen Abends auch überzeugen.

Am Samstag stand ein gemeinsamer Besuch der Araburg auf dem Programm. Die deutschen Gäste sind auch bei den heimischen Musikerfamilien untergebracht, als „Dank für die Gastfreundlichkeit, die wir jedesmal in Deutschland erleben“, begründete dies Martina Reichel, die sich ebenfalls über den Besuch freut. Am Sonntag zum Frühschoppen spielen die beiden Kapellen aus Weiler am Stein und Ramsau noch einmal gemeinsam auf.

2023 ist ein ein großes Festjahr der Freiwilligen Feuerwehr Ramsau. Der Abschluss des 140-Jahr-Jubiläums wird die Präsentation eines Buches werden, an dem Ramsauer Feuerwehrleute gemeinsam mit dem Historiker Franz Vonwald und dem grafischen Gestalter Gerhard Fritthum noch intensiv arbeiten