Kleinzeller Feuerwehr spart für Neuanschaffungen

Mit dem traditionellen Feuerwehrfest reihte sich die FF Kleinzell am Samstag uns Sonntag in die Heurigensaison mit ein und lud zum gemütlichen Beisammensein im Ort. Für die Gäste gab es Musik, Speis und Trank sowie eine gemütliche Stimmung.

Der dabei gemachte Umsatz soll dabei direkt wieder in die Feuerwehr investiert werden. „Wir wollen heuer noch in einen neuen Vorbau für unsere Feste investieren. Den stellen wir immer vor dem Feuerwehrhaus auf, dass unsere Gäste überdacht sitzen können und da wollen wir für das nächste Jahr einen neuen anschaffen“, berichtet dazu Feuerwehrkommandant Josef Thalhammer. Ob der neue Vorbau dabei wieder aus Holz oder aus Metall bestehen wird, ist noch nicht ganz sicher. „Wir wissen aber, dass der alte Vorbau nächstes Jahr zu 100 Prozent nicht mehr stehen wird“, versichert Thalhammer. Die Details müsse man aber noch klären. „Wir haben hier schon Gespräche gehabt und sobald das genaue Konzept steht werden wir hier auch große Teile der Kosten fördern“, erklärt dazu Bürgermeister Hagen. Neben dem neuen Vorbau will die Feuerwehr auch in neue Atemschutzgeräte investieren. „Diese werden auch mit Sicherheit noch in diesem Jahr kommen“, erklärt Kommandant Thalhammer.