Unterhaltung mit der FF Mitterbach

Samstagabend spielten „Die Flotten 4“ zum Tanz auf.

Der Sonntag begann mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Mitterbach. Die gesangliche Darbietung von Vicky Harant begeisterte die vielen Besucher. Es folgte der Bieranstich durch Bürgermeister Thomas Teubenbacher und dem Geschäftsführer des Getränkehandels Dollfuss, Gerhard Teufl. Am Nachmittag stand der Fünfkampf der Vereine und Institutionen am Programm. Zehn Mannschaften nahmen am Bewerb teil, es siegten die „Mitterbacher Seeteufeln“ vor dem örtlichen Musikverein und der Feuerwehr Mitterbach. Tanzmusik aus dem Computer und „Reini & Reini“ alias Reinhold Weber und Reinhard Hinterecker boten Unterhaltung.