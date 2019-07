Gleich drei Tage war Rainfeld in Partystimmung, lud doch die örtliche Feuerwehr zum großen Fest.

Rainfelder Florianis in Feststimmung .

Eingeleitet wurde dieses am Freitag mit den Nassbewerben, am Abend spielten dann die „Highlights“ auf. Am Samstag war der guten Laune trotz zum Teil starken Regens kein Abbruch getan, für beschwingte Melodien sorgte die Band „AlpenVorlandPower“. Sonntag klingt der Feierreigen mit den „Stritzis“ aus.