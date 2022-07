Schöne Erfolge bei Landesbewerbe in Tulln für Bezirk Lilienfeld

Werbung

Die Gruppe Rohrbach 1 konnte in Bronze A den ausgezeichneten 14. Rang erreichen und somit erstmals einen Pokal von den NÖ Landesbewerben nach Rohrbach holen. im Bewerb Silber A konnte die Gruppe Lehenrotte 1 mit Platz 7 das beste Ergebnis der Lehenrotter Wehr einfahren (davor 2x Platz 11). In Bronze B (mit Alterspunkten) gewann Kaumberg 1 den ausgezeichneten 4. Platz und konnte somit ebenfalls eine eigene Bestleistung aufstellen (davor 1x Platz 10).

Die 70. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe wurden diesmal ohne Staffellauf, und Pandemie bedingt, im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum (ehem. NÖ Landesfeuerwehrschule) in Tulln ausgetragen. Ebenfalls durch Corona war die Zahl der teilnehmenden Gruppen heuer etwas geringer, viele Gruppen brachen auseinander oder haben "den Biss" verloren, wobei die Spitzengruppen natürlich auch in Corona Zeiten zusammenblieben und wieder mit dabei waren. Für die nächsten Jahre besteht aber Hoffnung diese Gruppen wieder für die Leistungsbewerbe gewinnen zu können.

Das Feuerwehr- und Sicherheitszentrum erwies sich als würdiger Austragungsort der Landesfeuerwehrleistungsbewerbe da die gesamte Infrastruktur vorhanden ist und daher die Wege sehr kurz gehalten werden konnten. Trotzdem wird der 71. NÖ LFLB wieder außerhalb stattfinden, und zwar von 30. Juni bis 2. Juli 2023 in Leobersdorf, Bezirk Baden. Auch die Einteilung der Gruppen in Antretezeiten, wie schon vor etwa 30 Jahren, erwies sich als sehr gute Neuerung - wobei hier einige Gruppen nicht wahrhaben wollten dass die Versäumung der Antretezeit zu 10 Strafpunkten führt. Da es seit 2 Jahren aufgrund Corona keine Landesfeuerwehrleistungsbewerbe gab, die letzten waren 2019 in Traisen, fiel heuer auf der Firecup aus, es starteten jedoch die besten 50 Gruppen von 2019 in einem Parallelstart in 5 Durchgängen. Hier war vom Bezirk Lilienfeld die Gruppe Wiesenfeld 1 vertreten und konnte im Endergebnis einen 37. Platz verbuchen.

Die Bewerbe waren auch ein gutes Training für die kommenden internationalen Bewerbe die von 17. bis 24.07.2022 in Celje, Slowenien, stattfinden werden. Alle drei qualifizierten Gruppen aus Niederösterreich, Trattenbach, Thallern 2 und Maria Reisenmarkt (Damen), zeigten sich in Hochform und konnten ihre Wertungen in Tulln gewinnen.

Auch die qualifizierten Gruppen für die Bundesfeuerwehrleistungsbewerbe von 26. bis 28. August in St. Pölten stattfinden konnte ihre Leistungen teilweise bereits abrufen. Den Bezirk Lilienfeld wird dabei die Gruppe Lehenrotte 1 im Bewerb Bronze A vertreten.

Die Wertungen aus Sicht des Bezirkes Lilienfeld:

Bronze A

14. Rohrbach 1 465,11 Punkte

37. Wiesenfeld 1 460,39

39. Kaumberg 2 460,38

72. Lehenrotte 1 452,86

101. Lehenrotte 2 448,90

122. Ramsau 444,25

176. Rohrbach 2 434,25

235. Rainfeld 424,00

290. Wiesenfeld 2 410,16

320. Türnitz 396,87

Sieger: Trattenbach mit 469,90

350 gewertete Gruppen

Silber A

7. Lehenrotte 1 461,18

84. Ramsau 434,36

90. Wiesenfeld 1 432,88

116. Rohrbach 421,87

117. Kaumberg 2 421,50

146. Lehenrotte 2 411,13

158. Türnitz 404,48

Sieger: Inning 1 mit 465,42

204 gewertete Gruppen

Bronze B (mit Alterspunkten)

4. Kaumberg 1 473,71

Sieger: Thallern 2 mit 477,59 Punkten

58 gewertete Gruppen

Silber B (mit Alterspunkten)

20. Kaumberg 1 441,95

Sieger: Kottingneusiedl 2 mit 472,41 Punkten

34 gewertete Gruppen

