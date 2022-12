Feuriger Tanz der Kogl-Teufln

Werbung

2020 entschloss sich eine Gruppe engagierter Annaberger um Gustl Schachinger, Peter Enne und Mathias Berger, eine Perchten-Gruppe zu gründen. Die „Kogl-Teufln“ wurden inzwischen regelrecht zu einer Annaberger „Kultgruppe“, sind weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt und aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken.

Vor einer traumhaften Kulisse, bei perfektem Winterwetter, wurde am Gemeinde-Parkplatz, vor hunderten begeisterten Zuschauern von den „Kogl-Teufln“ und ihren steirischen Freunden, den „Hoitoler-Perchten“ aus dem „Halltal“, eine von Roland Widmayr jun. einstudierte und perfekt organisierte Show geboten.

Atemberaubende Stunts und Feuer-Show-Einlagen heizten die Stimmung so richtig an. Er führte in seiner bekannt launigen und auch spannenden Art durch den Abend. Bei Glühwein und heißen Getränken, angeboten von den Annaberger Wirten und Vereinen, kam natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz!

Im Anschluss an den Perchtenlauf gab es noch lange in die Nacht hinein, mit der Gruppe „On The Roxx“, musikalische Unterhaltung vom Feinsten.

