Florani des Bezirks Lilienfeld waren top

Beim 65. NÖ Landeswasserdienstleistungsbewerb in Klosterneuburg von 24. bis 27. August erreichten die Teilnehmer aus dem Bezirk Lilienfeld ausgezeichnete Ergebnisse.

Eine Feuerwehrfrau überzeugte wieder mit einer Top-Leistung: Im Bewerb „Zillen-Einer Frauen Meister /Eigene“ landete Stefanie Rotheneder von der FF Wiesenfeld auf dem hervorragenden zweiten Rang. Mit dieser Leistung qualifizierte sie sich auch für den kommenden 3. Bundeswasserwehrleistungsbewerb am 16. September 2023 in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring in der Steiermark. „Die Konkurrenz war sehr stark“, sagt Rotheneder und freut sich über den Erfolg sehr. In ihrer Meisterklasse sind 17 Frauen angetreten. „Ich hoffe auf eine gute Platzierung beim Bundesbewerb“, verrät sie. Bereits an diesem Samstag tritt sie als Training beim Landesbewerb in Wildon in der Steiermark an.

Johann Rotheneder erreichte im Bewerb „Bronze mit Alterspunkten/verschiedene Feuerwehren“ einen dritten Platz. Foto: BFKDO Lilienfeld

Für Johann Rotheneder von der FF Wiesenfeld und Rudolf Swatek von der FF Hohenberg war dies der letzte Bewerb. „Beide blicken als Abschnittssachbearbeiter Wasserdienst – jeweils in ihrem Abschnitt – auf eine lange Wasserdienstkarriere zurück, dürfen aber aus Altersgründen leider im kommenden Jahr nicht mehr antreten“, begründet dies Bezirksfeuerwehr-Pressesprecher Christian Teis.

Rudolf Swatek war der landesweit älteste Teilnehmer

Die jüngste Leistung von Swatek kann sich aber sehen lassen: Er holte sich mit Maximilian Stehling im Bewerb „Meisterklasse mit Alterspunkten/verschiedene Feuerwehren“ den Sieg in dieser Klasse.

Auch Johann Rotheneder konnte mit Norbert Brandl im Bewerb „Bronze mit Alterspunkte/ verschiedene Feuerwehren“ einen dritten Platz einfahren. Swatek war mit seinen 65 Jahren übrigens der älteste Teilnehmer der NÖ Wasserdienstleistungsbewerbe in diesem Jahr.

Den Siegern wurden Pokale, gestaltet von der Tagesstätte St. Martin Klosterneuburg, überreicht. Bei der Preisverleihung waren Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, der Klosterneuburger Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger zugegen.