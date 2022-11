Kaumberg: Zwei Crashs an fast selber Stelle

Werbung

Einsatz für die Feuerwehr Kaumberg am Dienstag, kurz vor halb elf Uhr: Ein Kaumberger war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitschiene gekracht. Am Auto entstand großer Schaden, der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Kaumberg sicherte die Unfallstelle und transportierte das Wrack ab.

Am Folgetag waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei gerade dabei, die Leitschiene vom vortägigen Unfall zu reparieren, als diese spontan zu Ersthelfern bei einem weiteren Unfall wurden. Eine Kaumbergerin übersah beim Einfahren in die B18 von Untertriesting kommend den Querverkehr. Sie krachte mit ihrem Van gegen einen Pickup. Auch hier wurden keine Personen verletzt. Der Unfall hatte sich bei „Straßenkilometer 30,8“ somit an fast genau derselben Stelle wie am Vortag ereignet. Und wieder rückte die Feuerwehr Kaumberg aus und nahm die Bergungs- und Reinigungsarbeiten vor.

