Gute Stimmung am Hainfelder Waldfest

Wenn die Feuerwehr zum Waldfest auf den Vollberg lädt, dann spielt das Wetter keine Rolle. Obwohl es am Nachmittag noch teilweise regnete, kamen die Gäste in Massen auf den Vollberg. Am Abend wurden die fleißigen Floriani (rund 130 freiwillge Helfer) dann auch mit trockenem Wetter belohnt.

Für den musikalischen Auftakt am diesjährigen Waldfest sorgte die Stadtkapelle Hainfeld. Am Abend spielten dann die "Ötscherbären" und "XDream" für die Gäste auf. "Wir sind sehr froh, dass wir das Fest heuer wieder veranstalten können", erklärte der Hainfelder Bürgermeister Albert Pitterle.

