Drei Unfälle in einer Woche in Wienerbruck

Gleich mehrmals mussten die FF Wienerbruck und die Feuerwehrwache Annaberg in der Vorwoche ausrücken.

Auftakt der Unfallserie war am Donnerstag: Da stürzte ein Biker auf der B 28 in der „Franzlbauern Reith“ und das Motorrad blieb in der Leitschiene stecken. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Um das Motorrad aus der ungünstigen Lage über einer hohen Steinschlichtung zu befreien, mussten die Einsatzkräfte sogar die Leitschiene entfernen.

Am Samstag wurden die Florianoi erneut zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Gegen 10.30 Uhr geriet ein Fahrzeug auf der B 20 im Bereich des Pfarrbodenparkplatzes ins Schleudern und fuhr frontal gegen die Steinschlichtung der Kurve. Die Insassen blieben unverletzt.

Beim Pfarrboden-Parkplatz machte der Lenker dieses Pkw einen ungewollten Ausritt. Foto: Hinteregger

Am darauffolgenden Tag kam gegen 7 Uhr morgen ein Pickup am Joachimsberg in Fahrtrichtung Lassingtal von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Unfall wurde aufgrund des unübersichtlichen Unfallortes erst nach ein paar Stunden bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Verletzte bereits befreit und in den Händen der Notärztin. Die Rettung brachte den Mann ins Spital. Die Feuerwehr barg seinen Wagen.