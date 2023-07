Drei Verletzte: Brand im Lilienfelder Butzenwerk

Weithin waren die Feuerwehrsirenen am Donnerstagabend zu hören. Einsatzort: die Firma Neuman in Marktl. In einer Absauganlage im Butzenwerk war es zu einem Brand von Aluminiumstaub gekommen. Mitarbeiter wurden auf den Brand aufmerksam und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Zeitgleich begannen sie aber auch gleich selbst mit Erstmaßnahmen, um den Brand einzudämmen. Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort erhöhte Feuerwehr-Einsatzleiter Johann Weiss aufgrund der enormen Rauchentwicklung auf die Alarmstufe 2, zur Betriebsfeuerwehr Neuman-Marktl wurden auch die Feuerwehren Lilienfeld, Schrambach, Traisen-Markt und Hainfeld - letztere mit der Teleskopmastbühne - mitalamiert.

Bei den ersten Löschversuchen wurden drei Mitarbeiter durch die thermische Einwirkung leicht verletzt. „Aluminium verbrennt mit weit mehr als 1.000 Grad Celsius und kann mit Wasser nicht gelöscht werden“, erklärt FF-Pressesprecher Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando Lilienfeld. Mit mehreren speziellen Metallbrand-Pulverlöschern wurde der Brand schlussendlich abgelöscht. Eine Gefahr für Mitarbeiter, Anrainer und die Umwelt bestand zu keiner Zeit.