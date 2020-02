84 Einsätze bei 680 Einsatzstunden und 403 Mitglieder, die diese bewältigten: Eine eindrucksvolle Bilanz zog die Feuerwehr bei der Jahreshauptversammlung.

Hervorzuheben sind neben vier Brandeinsätzen die 75 technischen Einsätze. „Einsatzschwerpunkt war wieder die kurvenreiche B 21 am Ochsattel“, berichtet Kommandant-Stellvertreter Siegfried Warta. Neben zahlreichen Fahrzeugbergungen in den Wintermonaten wurde die FF Hohenberg in den Sommermonaten zu überdurchschnittlich vielen Motorradunfällen alarmiert. „In sechs Fällen mussten abgestürzte Biker mit schweren Verletzungen aus abschüssigem Gelände geborgen werden“, schildert Warta. 60 Übungen mit 668 Stunden wurden abgehalten, 14 Kurse mit 23 Teilnehmern bildeten das Fortbildungsprogramm. Sarah Weszelovits, Hannah Schwab, Martin Schöny und Oliver Lozinski errangen im Rahmen der Landesfeuerwehrleistungsbewerbe das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber. Beim Landeswasserdienstleistungsbewerb meisterte Helmut Kurz das Abzeichen in Gold.

Fleißig wurde das FF-Haus saniert: Fassade, Dach, Garagentore wurden erneuert, eine Einfriedung und Pflasterung vorgenommen sowie eine Stützmauer beim Parkplatz errichtet. Letzterer wurde vergrößert und mit dem Carportbau begonnen. Auch die FF-Jugend kam mit 44 Ausbildungstagen nicht zu kurz: Bewerbsabzeichen, Leistungsabzeichen und Wissenstestabzeichen wurden errungen und im Herbst das Wissen erprobt.

Beim Landeslager war die Jugendgruppe ebenfalls mit dabei. Die Friedenslichtaktion bildete den Jahresabschluss.