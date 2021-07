Dienstagnacht: Der heftige Sturm in Niederösterreich fegte auch kurz, aber heftig über den Bezirk Lilienfeld.

Die Feuerwehr Lilienfeld musste kurz nach 21.30 Uhr aufs Platzl ausrücken. "Dach fliegt weg" lautete die Alarmierungsmeldung. Starke Windböen hatten ein Blechdach stark aufgebogen. Es bestand die Gefahr, dass es durch weitere Windböen abstürzen könnte. Die Florianis sicherten es ab und deckten die Fläche noch mit Planen zu.

Noch während dieses Einsatzes gingen schon die nächsten Notrufe ein: An zwei verschiedenen Stellen waren Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Diese konnten aber rasch entfernt werden. Gegen ein Uhr morgens waren alle Arbeiten erfolgreich abgeschlossen.

Auch die Feuerwehr Traisen-Markt rückte drei Mal aus; die Kameraden fanden aber lediglich kleinere Äste vor, die der Sturm ausgerissen hatte. Es bestand aber in keinem Fall Gefahr, sodass ein Einsatz der Feuerwehr gar nicht mehr nötig war.

Ähnlich erging es der Feuerwehr Lehenrotte; auch sie wurde telefonisch zu einem "großen" Ast über Straße alarmiert. Der Einsatz war aber mit einem einzigen Handgriff beendet.

Die Feuerwehr möchte hierzu anmerken: "Wir helfen immer gerne, wenn Not am Mann ist. Das heißt: Brände löschen, eingeklemmte Personen aus verunfallten Fahrzeugen befreien, abgängige Personen suchen, Tiere aus Gefahrensituationen retten oder der Bevölkerung nach einem Unwetter zu helfen. Dafür stehen unsere Mitglieder freiwillig, unentgeltlich und in der Freizeit gerne zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr gerne zur Verfügung", sagt Feuerwehrsprecher Christian Teis.

Anders sei dies aber mit Blättern und kleinen Ästen, die von einem Baum geweht wurden und von denen keine Gefahr ausgeht. "Diese zu entfernen, gehört sicher nicht zur Aufgabe der Feuerwehr", erklärt er.

Seine große Bitte im Namen der Feuerwehrkameraden: „Immer abwägen, ob ein Einsatz gerechtfertigt ist oder ob es vielleicht genügt, selber aus dem Auto auszusteigen und mit einem Handgriff einen Ast oder einen Stein zu beseitigen, der eventuell zu einer Gefahr für ein nachkommendes Fahrzeug werden könnte." Ist der Ast oder Stein zu groß, dann kommt gerne die Feuerwehr. Ansonsten möchten die Feuerwehren dort ihre Stärke zeigen, wo sie wirklich gebraucht wird.