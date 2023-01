PKW kam nach Ausweichmanöver beim Fahrabach von Straße ab

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Ramsau zu einer Fahrzeugbergung in den Fahrabach alarmiert. Da die Alarmierung kurz nach der Jahresmitgliederversammlung einging konnte in kürzester Zeit ausgerückt werden.

Der PKW konnte rasch mit der Seilwinde wieder auf die Straße gezogen werden. Der Lenker konnte seine Fahrt ohne Schäden am Fahrzeug fortsetzen.

