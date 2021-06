Franz Digruber, Franz Gruber und Anton „Jimmy“ Steiner: Diese Namen sind vielen Skisport-Fans noch ein Begriff. Die Ski-Legenden fanden sich am Freitag im Gebiet des ehemaligen Göller-Rennens in St. Aegyd ein.

Anton Steiner war bei den Olympischen Spielen 1984 der einzige österreichische Athlet, der eine Medaille einheimsen konnte. Er gewann damals Bronze. Franz Digruber, der in St. Sebastian geboren wurde, kann zwei österreichische Meisterschaften für sich verbuchen. Franz Gruber war vor allem in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom sehr erfolgreich und gewann hier fünf österreichische Meisterschaften.

Das Besondere an dem Rennen war, dass die Läufer zu Fuß zum Start gehen mussten.“ Karl Oysmüller, Bürgermeister

Anlass für deren gemeinsamen Besuch waren die Dreharbeiten der Filmchronisten. Diese sind derzeit auf Tour, um Quellen aus der Geschichte der Region zu sammeln, aus denen Filme entstehen sollen. In St. Aegyd fanden jetzt Dreharbeiten statt. Diese standen im Zeichen des einst legendären Göller-Rennens. Dieses fand zwischen 1933 und 1983, immer am Ostersonntag, statt.

Grundbesitzerin Michaela Fischer, Franz Digruber, Franz Gruber, Jimmy Steiner, Bürgermeister Karl Oysmüller, Filmchronist Georg Watschka, Monika Gruber, die ehemaligen Startrichter Otmar Tauchner und Rudi Hölzl sowie Zeitzeuge Emilian Freiss (von links) ließen einstige Göller-Skirennen Revue passieren. Oysmüller & privat, Oysmüller & privat

„Das Besondere an dem Rennen war, dass die Läufer zu Fuß zum Start gehen mussten“, erzählt Bürgermeister Karl Oysmüller. Bis zu 250 Läufer gingen pro Rennen an den Start. Da dieses so spät in der Saison stattfand und zu diesem Zeitpunkt keine großen FIS-Rennen mehr gefahren wurden, fanden sich beim Göller-Rennen regelmäßig hochkarätige Rennläufer ein, sodass dieses Anziehungspunkt für Skisportfans aus nah und fern war. „Die ehemaligen Fahrer zeigten sich begeistert, das Gebiet nochmals zu sehen und sich nach teilweise über 20 Jahren wieder zu treffen“, sagt Zeitzeuge Emilian Freiss.

Dieses Rennen übte auf die Skilegenden große Faszination aus, am liebsten wären sie gleich selbst an den Start gegangen.