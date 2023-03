Die Asphaltmischer von Freiland

Hier wird der Asphalt zubereitet, auf dem tagtäglich tausende Autos im Traisental und darüber hinaus fahren - im Mischwerk der Firma Traunfellner in Freiland. Dieses ist ein wichtiger Stützpunkt für den niederösterreichischen Straßenbau - seit Jahrzehnten.

„Früher hat man hier auch Beton abgemischt", erinnert sich Mischmeister Manfred Schmuck aus Lilienfeld. Der gelernte Landmaschinenmechaniker folgte 2019 Herbert Griessbauer als Mischmeister nach und versorgt seither - nur zu weit - mit Kollegen Fritz Gruber über die Sommermonate den heimischen Straßenbau mit dem „schwarzen Gold“.

In Spitzenzeiten „kocht“ man hier in Freiland bis zu 70.000 Tonnen Asphalt in der Saison. Zu schlechteren Zeit immerhin noch 18.000 Tonnen. Das bringt Schmuck und Gruber manchmal an die Grenzen. „Überraschungen gibt es bei unserer Arbeit immer wieder", weiß Schmuck. Er kennt das stressige Gefühl nur allzu gut, wenn die Mischanlage auf Hochtouren läuft, Lastwägen auf den Asphalt warten - und dann plötzlich die Maschine streikt.

„Hier braucht man gute Nerven und man muss wissen, was zu tun ist“, sagt der Mischmeister. Wenn die Anlage nicht sofort repariert werden kann, müssen die beiden spontan die komplette Logistik umplanen. Der Asphalt wird dann von den Fahrern vom zweiten Werk in Purgstall geholt, denn: „Jede Verzögerung kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit und Nerven bei Straßenbauern wie auch Verkehrsteilnehmern“, weiß Schmuck.

Aber nicht nur im Straßenbau sind die Asphaltmischer tätig. „Manchmal mischen wir auch Kleinmengen für Private", erzählt er. Garageneinfahrten, Gehsteige und Ausbesserungsarbeiten gehören genauso dazu paralell zu Riesenaufträgen wie dem streckenweise erfolgenden Neubau der S 33. Verschiedenste Körnungen gibt es im Werk Freiland und auch unterschiedliche Farbgebungen sind möglich. Hier wird aber nicht nur Asphalt hergestellt, sondern auch zeitweise alter Belag geschreddert, der wieder weiter verwertet wird.

Die Sicherheitsauflagen im Mischwerk sind hoch und anspruchsvoll - und stehen stets an oberster Stelle, wie Schmuck betont. Um den Betrieb ordnungsgemäß durchführen zu können, sind daher regelmäßige Überprüfungen notwendig.

Die beiden Asphaltmischer sind schon startbereit für die kommende Saison, die bald mit dem Beginn bzw. der Fortführung von Straßenbauprojekten losgeht.

Wer dann den Geruch von Asphalt beim Passieren des Werks das nächste Mal vernimmt, der sollte nicht die Nase rümpfen, sondern bedenken, dass hier die Basis für modernen, verkehrssicheren Fahrbahnbelag gelegt wird.

