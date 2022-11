Regionswochen: Die Landeshauptfrau in Hainfeld im Gespräch

Werbung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tourt gerade mit ihren Regionswochen durch Niederösterreich und hat dabei ein dicht gedrängtes Programm. Am Montagvormittag stellte sie sich in Tulln und St. Pölten ein und bereits kurz nach Mittag stoppte sie in Hainfeld.

„Entscheidend für gute politische Arbeit ist Nähe. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, so oft wie möglich direkt vor Ort bei den Menschen zu sein, um in persönlichen Gesprächen Anliegen, Wünsche und Sorgen aufzunehmen“, betonte sie und stattete daher Geschäften im Hainfelder Ortskern einen Besuch ab.

„Wir wollen so mit Gewerbetreibenden, deren Mitarbeitern und auch Kunden ins Gespräch kommen“, führte sie weiter aus. Es sei wichtig, in herausforderndernden Zeiten, die Bürger zu entlasten – beim Strom, beim Heizen, beim Schulstart, beim Pendeln und beim Wohnen. Dabei verwies sie auf die verschiedensten Förderungen zur Entlastung, die Menschen helfen sollen, „besser durch die Krise zu kommen“.

Kinderbetreuung soll gebündelt werden

Mikl-Leitner machte auch eine Zwischenbilanz, wie viel an Unterstützung im Bezirk Lilienfeld getätigt wird: Durch den blau-gelben Strompreisrabatt rund 3,1 Millionen Euro, durch die blau-gelbe Wohnbeihilfe rund 100.000 Euro, durch das blau-gelbe Schulstartgeld rund 260.000 Euro, durch den blau-gelben Heizkostenzuschuss rund 150.000 Euro und durch die blau-gelbe Pendlerhilfe rund 9.000 Euro.

Außerdem verwies die Landeshauptfrau auf die neue Betreuungsoffensive für die Kleinsten im Land: „Kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder unter sechs Jahren, Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren, flächendeckendes Nachmittagsbetreuungs-Angebot, kleinere Gruppengrößen und weniger gesetzliche Schließtage.“ Klar sei aber auch, dass nicht jede Gemeinde im Bezirk Lilienfeld eine Kleinstkindergruppe erhalten kann, „sondern, dass es ein Zentrum für mehrere Gemeinden künftig gibt“. Wo diese Zentren im Bezirk künftig sein werden, würde in den kommenden Monaten auf Schiene gebracht.

„Im Rahmen dieser Offensive werden wir als Land mit den Gemeinden im Bezirk Lilienfeld rund 10,8 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren zusätzlich in die Hand nehmen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern“, beteuerte Mikl-Leitner. „Egal, ob es der Straßen- und Brückenbau, das Landesklinikum, die Pflege- und Betreuungszentren oder den Tourismus betrifft, das Land ist immer verlässlicher Partner für die Region und die Gemeinden“, unterstrich dazu die geschäftsführende ÖVP-Bezirksparteiobfrau Sandra Böhmwalder.

