30 Jahre Salon „Gaby“

Der Friseursalon „Gaby“ feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Bereits die Mutter von Gaby Panzenböck, Friederike Schagerl, führte den Betrieb 20 Jahre, erfolgreich.

„Ich war ja damals die jüngste Frisörmeisterin im Bezirk“, erinnert sich Panzenböck. Bereits als Kind war sie immer bei der Mutter im Geschäft „Ich bin quasi darin aufgewachsen“, lacht die 57-Jährige. Als sie aus der Schule kam, war klar, dass sie sich im mütterlichen Betrieb ausbilden lassen möchte. Die Mutter war gleichzeitig die Chefin. Die Frage, ob Mutter und Tochter ein gutes Gespann waren oder ob der Generationenkonflikt manchmal zu Reibereien führte, verneint Gaby Panzenböck. „Meine Mutter war und ist eine sehr aufgeschlossene Frau mit großem Interesse an Trends und Entwicklung des Berufs.“ Panzenböck verbrachte viel Zeit für Weiterbildung in Wien, Linz und an anderen Orten, um den Blick zu erweitern und neue Techniken zu erlernen. Rund zehn Lehrlinge hat sie ausgebildet. 1993 übernahm sie den Betrieb der Mutter, mit allen Mitarbeitern. Angestellte, die sich beruflich veränderten, nahmen aber meist den im Salon „Gaby“ erlernten Stil mit.

Schwierig hat sie ihren Job nie empfunden, nicht einmal, als sie eine Familie gründete. Ab dann spielte die Zeiteinteilung eine große Rolle. Den Umzug vom alten Standort nahe der Kirche zum jetzigen am Oberen Markt 3 hat sie, kombiniert mit Corona, als größere Herausforderung gesehen. „Da musste ich öfter tief durchatmen, um das zu stemmen“, erzählt sie. Der Salon bietet zum Friseurgeschäft das Stechen von Ohrschmuck, ein Nagelstudio, Perücken, Hair Extensions und Make-up-Styling an. Panzenböck möchte den Betrieb bis zur Pension weiter führen, in der Hoffnung, dass es eine Nachfolge gibt. Sie sieht auch sehr viel Potenzial in der Branche.