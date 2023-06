Piloxing und Yoga in St. Aegyd

Yoga und Piloxing: Das ist der Inhalt des neuen Sportkurses in St. Aegyd. Piloxing ist eine Trendsportart, die Tanzen, Pilates und Boxen kombiniert und somit ein effektives Ganzkörpertraining sicherstellt. In Verbindung mit Yoga bietet der neue Kurs den Teilnehmern so eine einzigartige Kombination.

„Ich war schon immer sportbegeistert. Im Gruppentraining entsteht eine unbeschreibliche Dynamik, die jeden mitreißt, sich zu lässiger Musik zu bewegen und auszupowern. Ein unbeschreiblich tolles Gefühl, auch wenn es noch so anstrengend ist, geht man glücklich und mit einem voll von Endorphin geladenem Körper wieder nach Hause“, erklärt Tamara Pirkfellner ihre Motivation, einen Kurs abzuhalten. Während sich Pirkfellner vor allem um das Piloxing kümmert, ist Iris Kienbichl hauptsächlich für das Yoga zuständig. „Ich kenne Tamara schon lange und habe selbst schon Kurse bei ihr belegt. Als ich mich dann entschieden habe, eine Yogaausbildung zu machen, haben wir uns zusammengesetzt und ein gemeinsames Sportprogramm gestaltet“, erklärt Kienbichl. Die Gemeinde und Bürgermeister Karl Oysmüller würden hier auch auf eine gute Zusammenarbeit setzen, weswegen der Kurs in St. Aegyd schnell umgesetzt werden konnte.

„Schon unsere erste Doppeleinheit war ein supergenial. Durch Piloxing starteten wir mit einem schönen Cardiointervalltraining, wo wir unser Herz-Kreislaufsystem trainieren und ordentlich ins Schwitzen kamen. Im anschließenden Yoga gabs dann noch Kräftigung, Stretching, Entspannung“, berichtet Tamara Pirkfellner über den Auftakt. Generell seien bei dem Kurs alle herzlich willkommen und man braucht keine speziellen Vorkenntnisse. „Spaß an der Bewegung und der Wille ein wenig aus der eigenen Komfortzone sind aber von Vorteil“, so Kienbichl.

Die nächsten Kurstermine sind am 15. Juni und 29. Juni in der Mittelschule St. Aegyd beziehungsweise bei Schönwetter outdoor. Der Kurs dauert jeweils zwei Stunden, von 18 bis 20 Uhr. Informationen zur Anmeldung findet man auf der Gemeindehomepage von St. Aegyd.