Der Andrang bei den sechs fix eingerichteten Corona-Test-Standorten in Lilienfeld, Hainfeld, Traisen, St. Veit, Türnitz und St. Aegyd ist groß. Allein in der einwohnerstärksten Bezirksgemeinde St. Veit wurden in den ersten beiden Wochen seit Installierung 616 Antigen-Tests durchgeführt, rechnet Vizebürgermeister Christian Fischer vor.

Aufgrund des Runs stehen in St. Veit an den Samstagen seit letzter Woche zwei Teststraßen in der Neuen Mittelschule zur Verfügung. Die Tests am Dienstag und Mittwoch erfolgen in St. Veit vorerst weiter am angestammten Platz im Gemeindeamt — mit einer Teststraße.

Erweitert wird das Gratis-Angebot aufgrund der starken Nachfrage auch in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld. „Am Samstag ist ab sofort Beginn um 8 Uhr und Ende um 12.30 Uhr. Es wird zwei Teststraßen geben. Das Bundesheer hat seine Assistenz in den Bezirkshauptstädten angeboten. Für Samstag, 13. Februar, fordere ich drei Soldaten an“, bestätigt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.

„Am Samstag waren wir mit 226 Testungen ziemlich am Limit“, gibt Ortschef Karl Oysmüller Einblick in die Situation in St. Aegyd. Ausgedehnt werden die Testzeiten vorerst nicht, sagt der Bürgermeister. Er rechnet nämlich mit einer Entlastung in St. Aegyd, weil ab sofort etwa auch die Apotheke Hohenberg gegen Voranmeldung kostenlose Testungen anbietet.

In der Stadt Hainfeld können sich die Bürger im Kultursaal des Gemeindezentrums testen lassen. Auch hier ist der Andrang groß. Geöffnet ist immer Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr. „Wir beginnen aber meistens schon kurz nach 8 Uhr, um alle abfertigen zu können“, sagt Bürgermeister Albert Pitterle. Mit dem Öffnen der körpernahen Dienstleister, darunter die Frisöre, zu Wochenbeginn stieg auch die Zahl der Testungen in der Stadt. „Viele wollen einfach jetzt endlich zum Frisör gehen“, so der Ortschef.

Enorm ist auch der Ansturm auf die Teststraße im Volksheim Traisen, bestätigt Bürgermeister Herbert Thumpser. Und: „Die Durchführung läuft reibungslos.“ So mancher Skifahrer würde sich noch schnell am Weg in Richtung Piste testen lassen, weiß der Ortschef.

Aktuelle Test-Zeiten im Überblick:

Montag:

Hainfeld: Gemeindezentrum, Hauptstraße 7, 9 bis 12 Uhr;

Türnitz: Gemeinde, Markt 28,

9 bis 12 Uhr.

Traisen: Volksheim, Rathausplatz 3, 16 bis 19 Uhr.

Dienstag:

Lilienfeld, Gemeinde, Dörflstraße 4, 13 bis 16 Uhr.

St. Veit: Gemeinde, Kirchenplatz 1, 13 bis 16 Uhr.

Mittwoch:

Hainfeld: Gemeindezentrum, 9 bis 12 Uhr.

St. Veit: Gemeinde, 13 bis 16 Uhr.

Türnitz: Gemeinde, 13 bis 16 Uhr

Traisen: Volksheim, 16 bis 19 Uhr.

Donnerstag: Lilienfeld: Gemeinde, 9 bis 12 Uhr.

St. Aegyd: Festsaal, Hauptstraße 28, 13 bis 16 Uhr.

Freitag:

Hainfeld: Gemeindezentrum, 9 bis 12 Uhr.

Türnitz: Gemeinde, 9 bis 12 Uhr.

Traisen: Volksheim, 16 bis 19 Uhr.

Samstag:

Lilienfeld: Gemeinde, 8 bis 12.30 Uhr.

St. Veit: Neue Mittelschule, Bahnstraße 3, 9 bis 12 Uhr.

St. Aegyd: Festsaal, 9 bis 12 Uhr.

Apotheke Hohenberg: Montag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr nach Voranmeldung.