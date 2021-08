Feuer und Flamme ist der Ramsauer Feuerwehrkommandant Michael Berger für seine Funktion und „Berufung“ in der Feuerwehr. Als es um die Ablöse der seit Tagen in Nord-Mazedonien bei den Waldbränden eingesetzten FF-Kameraden ging, setzte er aber auch für seine Lebensgefährtin Meli Prassl und seine drei Jahre alte Tochter Nina ein besonderes Zeichen: Spontan und ohne Gäste gaben einander Berger und Prassl einen Tag vor dem Abflug ins Krisengebiet am Standesamt in Hainfeld das Ja-Wort.

"Es bedarf wirklich einer harmonischen Beziehung, wenn der frischvermählte Ehemann die Flitterwochen in Mazedonien mit der durchaus nicht einfachen und ungefährlichen Tätigkeit der Waldbrandbekämpfung verbringt", weiß FF-Sprecher Christian Teis.

"Wir sind uns sicher, dass die ,echten' Flitterwochen bald nachgeholt werden können", wünschen Teis und Kollegen den beiden alles Gute zur Vermählung.