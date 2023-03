Eldorado für Schnäppchenjäger in Rohrbach

.„Alles muss raus“ hieß es am Samstag. Der Elternverein der Volksschule lud zum Flohmarkt ein. Diesmal nicht in der Schule, sondern im Mehrzwecksaal der Gemeinde. So konnten Schnäppchenjäger sehr gut erhaltene Kindersportgeräte und tolle Spiele günstig erwerben. Herzhaft stöbern konnten die Besucher auch im unzähligen Angebot an Kinderbüchern. Anklang fand ebenso die „Mehlspeisecke“ im Sitzungssaal mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Elternvereinsobfrau Eveline Zöchner freute sich unter anderen über den Besuch von ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin Sandra Böhmwalder.

„Gebrauchte Bücher und Spiele müssen nicht entsorgt werden“, stellt Bürgermeister Karl Bader fest, dass nachhaltiges Shoppen Sinn macht. Außerdem kommt der Reinerlös des Flohmarktes den Kindern der Volksschule zugute. "Die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule, Gemeinde und Elternverein macht es uns immer wieder möglich, verschiedene Projekte zu verwirklichen", unterstreicht dazu Zöchner.

