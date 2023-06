Feuerwehr Lehenrotte war fehlerfrei

g bei den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Feuerwehrabschnittes Lilienfeld in Lehenrotte ihr Können. Lehenrotte 1 in Bronze A und Lehenrotte 2 in Silber A, bzw. Freiland in Bronze B und Türnitz in Silber B gingen als Sieger hervor. Der Unterabschnitt „Lilienfeld 3“ machte sich also die Sieger untereinander aus.

Optimale Verhältnisse bot der Lehenrotter Fußballplatz für die elf Abschnittsgruppen, die 13 Gruppen der Gäste aus dem Abschnitt Hainfeld und die vier Gruppen aus dem Bezirk Mank.

Vizebürgermeister Robert Nagl, selbst Feuerwehrmitglied, hob „die faire Umgangsart der ,Gegner' hervor. In Bronze A ging Lehenrotte 1 mit einer Zeit von 34,07 Sekunden und 465,93 Punkten als Sieger hervor. Den zweiten Platz errang Kernhof mit 455,11 Punkten bei einer Zeit von 44,89 Sekunden. Dritter wurde Lehenrotte 2 mit einer Zeit von 56,06 Sekunden (433,94 Punkte). Der Sieg in Silber A ging an Lehenrotte 2 mit 446,36 Punkten vor Lehenrotte 1 (440,95) und Kernhof mit 411,53 Punkten.

Firecup als Highlight der FF-Bewerbe

Bei den B-Gruppen des Abschnittes, also Gruppen mit Alterspunkten, siegte Freiland in Bronze mit 67,59 Sekunden und 420,91 Punkten vor Türnitz mit 405,49 Punkten. Bei den Gästen aus dem Abschnitt Hainfeld (Gäste 1) siegte in Bronze A die Gruppe aus Kaumberg 1 in 37,37 Sek, 462,63 Punkte) vor Ramsau 1 mit 38,85 Sek. und 456,15 Punkten, sowie Wiesenfeld 1 (39,83 Sek., 440,17 Punkten. In Silber A Gäste 1 siegte die Gruppe Kaumberg 2 mit einer Zeit von 44,37 und 435,63 Punkten vor der Gruppe Ramsau 1 (46,76 Sek., 428,24 Punkte). Dritter wurde Wiesenfeld 1 mit 49,69 Sek. und 415,31 Punkten. Bei den B-Gruppen aus dem Abschnitt Hainfeld siegte in Bronze die Gruppe Ramsau 2. Die Gäste-Bewerbsgruppe Heiligenblut aus dem Bezirk Melk erreichte in Bronze A eine Zeit von 40,35 Sekunden und siegte vor Mank. In Silber A drehten die beiden das Ergebnis um und Mank siegte vor Heiligenblut. Im Abschnitts-Firecup, in dem sich die vier besten Gruppen des Tages im Parallelbewerbe messen konnten, gingen die Lehenrotter mit einer Spitzenzeit von 30,53 Sekunden fehlerfrei als Sieger vom Platz, Ramsau 1 erkämpfte den zweiten Platz vor Kaumberg und Kernhof.