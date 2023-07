Einsatz-Marathon für die FF St. Aegyd

Kaum zur Ruhe kamen die St. Aegyder Floriani am letzten Juni-Tag. Gleich vier Einsätze unterschiedlicher Herausforderung hatten sie zu bewältigen.

Die erste Alarmierung war zu Mittag: Ein Lkw hatte am Traisenberg ein technisches Gebrechen. Die St. Aegyder unterstützten den Lenker mit dem Tanklöschfahrzeug.

Kurz nach 17.30 Uhr rückte die Mannschaft dannauf die L 101 aus. „Ein Pkw konnte von einem Parkplatz nach einem Unwetter nicht mehr selbstständig zurück auf die Straße“, schildert FF-Mann Stefan Meissinger.

Produktionshalle drohte, überflutet zu werden

Am Heimweg von diesem Einsatz, kurz nach 18.45 Uhr - die nächste Alarmierung: Wohnhausbrand in Hohenberg. Umgehend machte sich die zweite Einsatzgruppe der FF St. Aegyd mit vier Fahrzeugen auf den Weg nach Hohenberg. Gleichzeitig kam auch das Rüstlöschfahrzeug von der Fahrzeugbergung zurück und fuhr nach Hohenberg. Dort war durch einen Blitzschlag eine Holzverschalung eines Wohnhauses in Brand geraten. Beim Eintreffen der St. Aegyder Floriani hatten die Hohenberger Kameraden den Brand durch die FF Hohenberg bereits unter Kontrolle gebracht, die St. Aegyder unterstützten sie bis zum Einsatzende.

Kurz darauf, der nächste Einsatz: Aufgrund der anhaltenden Regenfälle nach dem Unwetter drohte eine Produktionshalle in einem St. Aegyder Betrieb überschwemmt zu werden. Die Mannschaft des Tanklöschfahrzeuges war rasch zur Stelle, setzte umgehend Sicherungsmaßnahmen, sodass keine Gefahr mehr für die Firma bestand. „An Tagen wie diesen wird die Schlagkraft der Feuerwehr unter Beweis gestellt“, resümiert dazu Feuerwehrmann Meissinger. Rund sieben Stunden standen diese St. Aegyder Floriani an diesem Tag unermüdlich im Einsatz.