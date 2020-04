Der Aufmerksamkeit von zwei Wanderern ist es zu verdanken, dass ein Waldbrand am Samstag vereitelt werden konnte. Sie entdeckten im Bereich des Gipfelkreuzes am Staff ein Lagerfeuer. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr.

Gila Wohlmann Das strafbare Ripperlgrillen

Mühsam mussten die St. Veiter Florianis die schweren Löschgeräte über den schmalen, steilen Fußweg nach oben transportieren. Auch die Zufahrt bis zum Fußweg war nicht ungefährlich, da nur schmale Forstwege in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Die Silberhelme mussten in voller Montur einen 15-minütigen Fußmarsch machen, um zur Brandstelle zu gelangen.

„So etwas ist eine völlig rücksichtslose, dumme, nicht beschreibbare Aktion"

Direkt beim Brandherd angekommen, konnte der Einsatzleiter es kaum fassen: Unbekannte Personen hatten im völlig vertrockneten Wald und umringt von trockenem Laub, ein Lagerfeuer angezündet, um Ripperl zu grillen. „Offenbar wurden sie jedoch in ihrem Tun gestört, da die Rippchen sowie Brot und Zigaretten noch immer vor Ort lagen. Das Feuer wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr von Wanderern mit Trinkflaschen unter Kontrolle gehalten“, so der Einsatzleiter, der grollt: „So etwas ist eine völlig rücksichtslose, dumme, nicht beschreibbare Aktion, die Mensch, Tier und Forst unnötig gefährdet.“ Hinweise an die Polizei St. Veit sind unter 059133/3126 erbeten.