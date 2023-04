Gemeinde Ramsau putzte sich heraus

„Ein Betonrohr, eine Verkehrstafel und ein Sack Zement mit Gips sind abzuholen“, meldete Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher an die Gemeindearbeiter. Gefunden wurde besagter „Müll“ anläßlich des Flurreinigungstages, veranstaltet von der Ramsauer Jägerschaft, an dem sich auch Bürgermeisterin Gertraud Steinacher und Vizebürgermeister Leopold Schweiger beteiligten.

Weitere 300 Kilogramm Müll wurden von einer beachtlichen Schar Freiwilliger eingesammelt, die entlang von Bächen und Wegrändern in der Ortschaft Ramsau -an der Straße bis nach dem Golfplatzund und auch in den Seitentälern - unterwegs waren. Als jüngste Sammler waren die fünfjährige Nina und der siebenjährige Matthias eifrig mit dabei. Die Gemeinde lud als Dankeschön anschließend die freiwilligen Sammler in den Gasthof Brücklmühle zu einer Jause.

Der Revierreinigungstag wurde erstmals im Jahre 2000 von der Jägerschaft unter Ferdinand Steinacher abgehalten und seit Beginn, so „Ferdl“ Steinacher stolz, nehmen die Ramsauer sehr aktiv an der Flurreinigung im Frühling teil.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.