Parteien im Bezirk Lilienfeld: Anreize für Ärzte schaffen

Der Landärztemangel ist in aller Munde. Nur zwei Beispiele: Im Bezirk sind die Kinderarzt- und eine Allgemeinmediziner-Planstelle aktuell unbesetzt. Das Landesklinikum Lilienfeld sichert aber die medizinische Versorgung in der Region und ist unverzichtbarer Arbeitgeber. Pflege, ob selbst benötigt oder für Angehörige gebraucht - ein Thema, von dem kaum jemand irgendwann nicht betroffen ist. Die NÖN hat bei den Bezirksspitzenkandidaten nachgefragt, was ihre Ideen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung sind.

ÖVP: „Das Land, der NÖ Gesundheit- und Sozialfonds, die österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer sind übereingekommen, in einer Initiative individuelle Versorgungsmöglichkeiten für Bedarfsgemeinden zu schaffen“, erklärt Spitzenkandidatin Sandra Böhmwalder. Dabei würden alternative Möglichkeiten zur „klassischen Einzel-Kassenplanstelle“ gesucht, zusätzlich wird eine interimistische Versorgungsmöglichkeit im Rahmen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes geschaffen. Diese ermöglicht medizinische Versorgung, bis es wieder Bewerber für eine Planstelle gibt.

„Auf diesen Bereitschaftsdienst wird auch der Bezirk zurückgreifen“, sagt Böhmwalder. Sie unterstreicht: „Jede Initiative, egal von wem, die einen Kinderfacharzt zurück in den Bezirk bringt, ist zu begrüßen. Eine Initiative als überparteilich zu bezeichnen, die offenkundig ein Partei-Logo trägt, ist unehrlich“, meint sie zur Unterschriften-Aktion von SPÖ-Spitzenkandidat Christian Fischer für einen Kinderarzt für den Bezirk. Das Lilienfelder Krankenhaus sei prinzipiell top, brauche aber künftig Erneuerungen im Ambulanzbereich oder auf der Geburtenstation. Und: „Auf Initiative der Kleinregion wurde die Heimhilfeausbildung in die Region geholt. Damit bilden wir uns Pflegepersonal selbst aus.“

SPÖ: „Es stehen im Bezirk viele Ärzte kurz vor der Pensionierung, was ein großes Loch in das Gesundheitssystem reißen wird, wenn man dem nicht gegensteuert. Die von der ÖVP vor der Landtagswahl 2018 versprochene Landarzt-Garantie war ein einziger Flop“, grollt SPÖ-Spitzenmann Christian Fischer.

Eltern müssten weite Wege für die gesundheitliche Versorgung ihrer Kinder in Kauf nehmen. Darum hat die SPÖ die Bürgerinneninitiative: „Kinderarzt/ärztin für den Bezirk Lilienfeld“ ins Leben gerufen. Um das Krankenhaus für Ärzte attraktiver zu gestalten, müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen, zum Beispiel OP-Roboter, angeschafft werden“, meint er. Er möchte im Bezirk ,Community Nurses‘ einsetzen. Diese sollen Pflegepersonal und pflegende entlasten.

FPÖ: „Dass es zunehmend zu einem Ärztemangel im ländlichen Raum, auch im Bezirk kommt, ist dem jahrelangen Regierungsversagen geschuldet“, findet Listenerster Wolfgang Baumann. Das Fehlen eines Kinderarztes hätte FPÖ-Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker mit Anfragen an den Gesundheitsminister aufgezeigt. Baumann: „Die Leistungstarife für Kassenvertragsstellen müssen angepasst werden“.

Auch bei der Pflege sehen die Freiheitlichen Handlungsbedarf: „Der Bedarf steigt durch den demographischen Wandel stark an. Es braucht daher einen Ausbau der Einrichtungen in der Region und eine Attraktivierung des Pflegeberufes durch der Schaffung des Lehrberufs ,Pflege und Betreuung‘. Zudem muss das Pflegegeld erhöht und an die Inflation jährlich angepasst werden.

NEOS: „Gemeinsam mit der Gesundheitskasse und der Ärztekammer müsste man Lösungen finden, dass es attraktiver wird, im Bezirk eine Kassenarztpraxis zu übernehmen“, meint Spitzenkandidat Manouchehr Assadi.

Um eine moderne Gesundheitsvorsorge für den Bezirk zu gewährleisten, brauche es ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen dem stationären und ambulanten Bereich. Die Überlastung der Spitäler sei nämlich eine Folge des Landärztemangels. Der Pflegeberuf müsste deutlich attraktiver gestaltet werden, wie durch eine attraktivere Entlohnung und flexiblere Arbeitszeiten.

Grüne: „Lilienfeld ist immer ein Stiefkind ländlicher Entwicklung gewesen“, findet Spitzenkandidat Hikmet Arlsan und verweist auf die nicht eingehaltene Landärzte-Garantie der ÖVP. Der Ausbau der Primärversorgungszentren müsse im Bezirk vorangetrieben werden.

„Die Kassenverträge müssen attraktiver werden, um Ärzte aufs Land zu locken, auch die Infrastruktur vor Ort durch Öffis müsse passen. Die grüne Führung hätte wichtige Schritte gesetzt: fünfjährige Ausbildung mit Abschluss „Matura und Pflegefachassistenz“, Erhöhung der Einkommen durch monatlichen Gehaltsbonus und zusätzliche Entlastungswoche ab dem 43. Lebensjahr.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.