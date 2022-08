Kollision von drei Motorradfahrern bei Mariazell

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Am Mittwochvormittag kam es in Mariazell zu einer Kollision unter drei Motorradfahrern. Alle drei erlitten Verletzungen.

Passiert ist der Unfall gegen 11.30 Uhr: Ein 58-Jähriger und ein 46-Jähriger, beide aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich, fuhren mit ihren Motorrädern auf der B21 von Mariazell kommend in Fahrtrichtung Terz. Auf der Gegenfahrbahn war ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen mit seinem Bike unterwegs.

Er fuhr mit fünf weiteren Motorradfahrern als Vorletzter in der Gruppe. In einer Rechtskurve dürfte er auf die linke Fahrbahn geraten sein und kollidierte zuerst mit dem 46-Jährigen und kurz darauf frontal mit dem 58-Jährigen. Der 27-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber "Christophorus 17" in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die beiden Oberösterreicher waren ebenfalls verletzt. Sie transportierte das Rote Kreuz Mariazell in das Landesklinikum Lilienfeld.

