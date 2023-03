Die Zwangsarbeiterlager rund um Traisen

Eine schwere Zeit: Das ist der Titel des im Vorjahr im Eigenverlag erschienenen Buches von Oskar Toman aus Wilhelmsburg (Die NÖN berichtete). Er schreibt darin über die Kriegs- und Nachkriegsereignisse, die er Zeitzeugenberichten und Chroniken entnommen hat, unter anderem aus Traisen, Schrambach, Eschenau und Wilhelmsburg. Den Wortlaut des Buchtitels könnte man auch als Motto für die Workshop-Reihe „NS-Lager im Raume Traisen“ nehmen, deren erstes Treffen Anfang der Woche in der Gemeindebücherei stattfand.

Die wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Jüdische Geschichte Österreichs (INJÖST), Martha Keil, betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass es bei dem Forschungsprojekt des INJÖST „keinesfalls um Schuldzuweisungen oder um eine persönliche Verurteilung von Beteiligten geht.“ Ziel des Projekts sei es, dass mit Hilfe von sogenannten lokalen „Citizen Scientists“, also interessierten Bürgern und Bürgerinnen, ein weitgehend vergessener Aspekt der Geschichte in Erinnerung gerufen wird: Kontakte und Beziehungen der lokalen Bevölkerung mit den unzähligen Zwangsarbeitern, die in der NS-Zeit in fast allen Betrieben und Bauernhöfen eingesetzt wurden.

Philipp Mettauer vom INJÖST gab den Workshop-Teilnehmern mit Übersichtskarten und Plänen Einblicke in die Lager. So zeigte er den Aufbauplan von Baracken in Zwangsarbeitslagern, wie es sie auch in St. Aegyd, dem KZ-Außenlager von Mauthausen, gab. Diese konnten relativ einfach zerlegt und andernorts wieder aufgebaut werden.

„Sehr viele dieser Arbeitslager gab es wegen der dort vorhandenen Industriestandorte rund um Wien, aber ebenso rund um St. Pölten. Auch in Traisen waren solche Baracken zu finden“, berichtet Büchereileiterin Andrea Gröbl aus dem Workshop.

Tatkräftige Unterstützung leistete bei der Recherche das Team der Topothek Traisen, das durch geschäftsführenden Gemeinderat Alfred Streicher, Michael Pirker und Harald Schedelmaier vertreten war.

Unter den Workshop-Teilnehmern waren sowohl interessierte Bürger, als auch Hobbyhistoriker, die für ihre bereits veröffentlichten Buchprojekte schon einiges an Recherchearbeit geleistet haben. So fanden sich Susanne Schönbrunner, Autorin des Buchs „Erdäpfelzeiten“ (erschienen 2011 im KRAL-Verlag) sowie Johann Schweiger, Verfasser des Werks „Kriegsschicksale aus dem Bezirk Lilienfeld“ (erschienen 2021, ebenfalls im KRAL-Verlag), als Teilnehmer ein.

„Beim Workshop konnten durch die Beiträge aller Teilnehmer bereits etliche Anknüpfungspunkte gefunden werden“, berichtet Gröbl. Diese werden nun weiterverfolgt mit einem klaren Ziel: Aus vielen kleinen Puzzle-Teilchen ein möglichst aussagekräftiges Gesamtbild der damaligen Situation in und um Traisen erstellen zu können.

Es gibt nur wenige Zeitdokumente zum Thema, kaum Fotos, Schriftstücke oder Berichte von Zeitzeugen, auch mangelt es an Erzählungen, die in den Familien weitergereicht wurden. Daher ist die Bevölkerung eingeladen, sich an der weiteren Recherche und Diskussion zu beteiligen. Der nächste Workshop ist voraussichtlich im April, wieder in Traisen. Sobald ein genauer Termin feststeht, wird er bekanntgegeben bzw. kann man sich dann dazu auf der Webseite der Traisner Bibliothek informieren

Alle drei erwähnten Bücher sind übrigens in der Gemeindebücherei Traisen zum Entlehnen verfügbar und es gibt dort auch Exemplare, die käuflich erworben werden können.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.