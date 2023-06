Mann in Kleinzell von Motorsäge schwer verletzt

Forstarbeiten sind Risiko behaftet: Das zeigte sich wieder einmal am Samstag in Kleinzell. Eine Rumäne zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Beim Entasten dürfte der Rumäne mit der Motorsäge gegen einen älteren Baumstamm, der unter dem gefällten Baum lag, gestoßen sein. In Folge wurde die weiter laufende Kettensäge nach oben geschleudert und traf dabei den linken Oberarm des 44-Jährigen. Arbeitskollegen versorgten die stark blutende Wunde, ehe der Mann mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht wurde.